POL-S: Christstollen statt Bargeld - falscher Polizist reingelegt

Stuttgart-Degerloch (ots) - Angebliche Polizeibeamte, die am Donnerstag (15.11.2017) eine 82-jährige Frau um ihre Ersparnisse betrügen wollten, mussten sich zur nun bald beginnenden Vorweihnachtszeit mit einem Christstollen begnügen. Ein Unbekannter meldete sich telefonisch gegen 21.00 Uhr bei der Degerlocherin und gab sich als Polizist aus. Im Verlauf des Gesprächs erkundigte sich der Betrüger nach den Vermögensverhältnissen der betagten Dame und riet ihr, dieses wegen eines bevorstehenden Einbruchs zur Sicherheit an die Polizei zu übergeben. Anschließend wurde ein Übergabetermin ausgemacht. Die Frau packte ihr komplettes Bargeld sowie Gold im Wert von mehreren Zehntausend Euro wie verabredet in eine Tüte. Als der Kurier an ihrer Wohnungstür klingelte, wurde sie doch noch rechtzeitig misstrauisch und übergab dem Unbekannten instinktiv eine im Hausflur stehende Plastiktüte, in der sich ein Christstollen sowie ein Handtuch befanden. Der Mann verabschiedete sich anschließend nichts ahnend. Wenig später erhielt die Rentnerin noch einige Anrufe, offenbar waren die Betrüger mit der Beute unzufrieden. Die 82-Jährige erstattete am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei. Der Kurier soll zirka 40 bis 45 Jahre alt und 185 Zentimeter groß sein und sprach akzentfrei Deutsch. Er hat mittelblonde Haare und trug eine dunkelblaue Weste mit gelben Abzeichen. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

Die Polizei rät: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie einen Anrufer nicht eindeutig erkennen. - Geben Sie keine Informationen zu Ihrem Vermögen und zu anderen Hausbewohnern am Telefon preis. - Fragen Sie den Anrufer nach seinem vollständigen Namen sowie seiner Polizeidienststelle und notieren Sie sich seine Rückrufnummer. - Lehnen Sie am Telefon hohe Geldforderungen ab - die Polizei fordert Sie niemals auf, Geld oder Wertgegenstände zu übergeben - Verständigen Sie sofort die Polizei, wenn Sie sich unsicher fühlen - Notrufnummer 110. - Bewahren Sie keine größeren Geldbeträge zu Hause auf.

