POL-S: Radfahrer flüchtet vor Kontrolle - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Donnerstagnachmittag (16.11.2017) in der Frankenstraße das Rotlicht einer Ampel missachtet und ist danach vor einer Kontrolle der Polizei geflüchtet. Der Fahrradfahrer hielt gegen 16.00 Uhr zunächst an der Kreuzung Schwieberdinger Straße/Wernerstraße/Frankenstraße bei Rotlicht hinter einem Auto an, der Streifenwagen stand auf der gegenüberliegenden Seite. Plötzlich fuhr der Radfahrer los, fuhr an dem vor ihm stehenden Auto vorbei, überquerte trotz Rotlicht die Kreuzung und fuhr die Frankenstraße Richtung Burgunderstraße entlang. Der Streifenwagen nahm sofort die Verfolgung auf. Trotz entgegenkommender Fahrzeuge und stockendem Verkehr gelang es den Beamten, den Radfahrer anzusprechen und ihn anzuweisen, zu einem nahegelegenen Parkplatz zu folgen. Der Radfahrer täuschte zunächst Kooperation vor, flüchtete dann jedoch unvermittelt in Richtung Ludwigsburger Straße. Er fuhr in Slalomfahrt zwischen den Fahrzeugen, so dass diese abbremsen mussten. An der Kreuzung mit der Ludwigsburger Straße missachtete der Radfahrer erneut das Rotlicht und kreuzte die Straße. Im bei Grünlicht querverlaufenden Verkehr mussten mehrere Fahrzeuge eine Notbremsung machen, es kam jedoch zu keinen Unfällen. Im Bereich der Hans-Vaut-Straße gelang es dem Radfahrer, den Streifenwagen abzuhängen, da er in einen Fußweg flüchtete, der durch Poller abgesperrt war. Der unbekannte Radfahrer war etwa 30 Jahre alt, er trug eine rote Jacke, einen Fahrradhelm, einen beigen Schal und eine Sonnenbrille. Er fuhr ein weißes Mountainbike, an dem zwei Taschen angebracht waren. Zeugen und Personen, die von dem Unbekannten gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

