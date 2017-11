POL-S: Betrüger machen Beute mit Geldwechseltrick

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagmittag (16.11.2017) mit dem sogenannten Geldwechseltrick in einem Geschäft mehrere Hundert Euro erbeutet. Die beiden Unbekannten betraten gegen 13.00 Uhr ein Lebensmittelgeschäft an der Robert-Koch-Straße und wollten mehrere 100-Euro-Scheine in 50-Euro-Scheine gewechselt haben. Als die Kassiererin dem Wunsch nachkam, verwirrten die beiden Täter die Frau, indem sie eine andere Stückelung haben wollten. Dadurch gelang es den Tätern, unbemerkt mehrere Geldscheine zu stehlen. Erst beim Kassensturz bemerkte die Angestellte, dass Geld fehlt. Die beiden Täter sind etwa 25 bis 30 Jahre alt und haben kurze dunkle Haare. Einer der Täter trug eine dunkelblaue Daunenjacke, eine blaue Jeanshose und hatte einen kleinen Bart an der Unterlippe. Sein Komplize war bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, einem schwarzen Pullover und einer schwarze Hose. Er trug einen dunklen Vollbart, eine Brille und hatte ein arabisches Aussehen. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

