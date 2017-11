POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstagnachmittag (16.11.2017) an der Kreuzung Heilmannstraße / Cannstatter Straße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei insbesondere die Beachtung des Rotlichts überwacht. Die Beamten der Verkehrspolizei zeigten zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr insgesamt zwölf Rotlichtsünder an. Sie müssen mit Anzeigen und Punkten rechnen. Einen Autofahrer erwartet darüber hinaus ein Fahrverbot, da er noch nach über einer Sekunde Rotlicht über die Haltelinie fuhr, drei weitere hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt.

