POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (15.11.2017) in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße einen 21 Jahre alten mutmaßlichen Ladendieb festgenommen. Der junge Mann hielt sich gegen 14.30 Uhr in dem Geschäft auf, steckte elf Parfümflakons im Gesamtwert von rund 700 Euro in eine Tasche und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Ein Ladendetektiv beobachtete den Mann und hielt ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten fest. Auf der Polizeiwache beleidigte er zudem mehrere Beamten. Der 21-jährige deutsche Tatverdächtige, der mit Diebstahlsdelikten offenbar seine Alkoholsucht finanziert, wird am Donnerstag (16.11.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

