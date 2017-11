POL-S: Die Polizei warnt vor Anrufen durch falsche Polizeibeamte

Stuttgart-West (ots) - Unbekannte haben am Dienstag (14.11.2017) und Mittwoch (15.11.2017) versucht, mit einem fingierten Anruf eine 73 Jahre alte Frau in Stuttgart-West zu täuschen. Ein Unbekannter rief am Dienstagabend die Seniorin an und gab sich als Polizeibeamter aus. Im Verlauf des Gesprächs erkundigte sich der Betrüger nach Vermögen und riet, dieses wegen eines bevorstehenden Einbruchs zur Sicherheit an die Polizei zu übergeben. Die Frau fuhr am Mittwochmorgen zur Bank, um mehrere Zehntausend Euro abzuheben. Unterwegs kamen ihr jedoch Zweifel, weshalb sie sich an die Polizei wandte. Nach weiteren Anrufen der Betrüger am Mittwochmittag brach der Kontakt ab. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Betrüger noch weitere Personen angerufen und versucht haben, an ihr Geld und/oder an Informationen zu kommen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

