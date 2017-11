POL-S: In Metzgerei eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch (15.11.2017) in einen Metzgereiverkaufsstand an der Friedhofstraße eingebrochen und haben Bargeld und einen Laptop gestohlen. Die Täter drückten offenbar zwischen 23.00 Uhr und 02.15 Uhr die Tür des Verkaufsstands auf und durchsuchten diesen. Sie stahlen einen geringen Bargeldbetrag und den Computer. In diesem Zusammenhang wird ein zirka 25 Jahre alter, 175 Zentimeter großer, sehr dünner Mann gesucht. Er wurde in der Nähe des Tatorts gesehen und war zu der relevanten Zeit mit einer grau-schwarzen Kapuzenjacke und einer Jeans bekleidet. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971189903200 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße zu wenden.

