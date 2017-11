POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Stuttgart-Ost (ots) - Polizeibeamte haben am Montagvormittag (13.11.2017) bei einer Personenkontrolle in der Ostendstraße einen 26 Jahre alten mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 11.10 Uhr. Entgegen den Aufforderungen der Beamten versuchte der 26-Jährige wegzugehen, sodass ihn die Beamten festhielten. Dagegen setzte er sich zur Wehr, ein Polizeibeamter erlitt dabei leichte Verletzungen. Im Rucksack des Tatverdächtigen fanden die Beamten rund 25 Gramm teilweise verkaufsfertig abgepacktes Marihuana. Der 26-jährige Deutsche wurde am Dienstag (14.11.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

