POL-S: Bedrohung - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Spezialkräfte haben am Mittwoch (15.11.2017) einen 59 Jahre alten Mann in seiner Wohnung am Forellenweg festgenommen, der zuvor Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei bedroht hat. Polizeibeamte ließen gegen 10.05 Uhr die Wohnungstür des 59 Jahre alten Mannes durch die Feuerwehr öffnen, da sie vermuteten, dass der Mann sich in hilfloser Lage befindet. Nachdem die Rettungskräfte die Tür geöffnet hatten, bedrohte er sie mit einer vermeintlich scharfen Schusswaffe und zwang sie zum Verlassen der Wohnung. Da aufgrund von Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch andere Waffen in der Wohnung des offenbar psychisch kranken und vermutlich gefährlichen Mannes befinden, drangen Spezialkräfte gegen 12.40 Uhr in die Wohnung ein und nahmen den Mann, der auch sie mit einem Messer bedrohte, fest. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

