POL-S: Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein unbekannter Mann hat sich am Dienstagnachmittag (14.11.2017) in der Freibadstraße vor einer 51 Jahre alten Frau entblößt und sein Geschlechtsteil gezeigt. Die Frau ging gegen 16.00 Uhr die Freibadstraße entlang, als ihr der Unbekannte entgegenkam. Das erigierte Glied des Mannes ragte aus der Hose heraus, die Hände hatte er in den Hosentaschen. Nachdem er die Frau passiert hatte, verständigte diese telefonisch die Polizei, worauf der Unbekannte in Richtung Vollmoellerstraße flüchtete. Der Unbekannte war laut Aussage der Frau etwa 20 bis 25 Jahre alt und hatte eine schlanke Statur. Er hatte aschblonde Haare, die seitlich sehr kurz und oben etwas länger geschnitten waren. Er wirkte gepflegt und trug eine schwarze Jeans oder Stoffhose, eine schwarze Stoffjacke, die bis zur Mitte der Oberschenkel reichte und dunkle Schuhe. Unter der Jacke trug der Unbekannte ebenfalls etwas Dunkles. Die Frau beschrieb sein Erscheinungsbild als osteuropäisch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell