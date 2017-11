POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Feuerbach (ots) - Unbekannte haben am Montag (13.11.2017) in der Innenstadt und in Feuerbach vier geparkte Autos aufgebrochen und unter anderem Bargeld, Handys und Kosmetika gestohlen. In der Innenstadt schlugen die Täter zwischen 11.30 Uhr und 13.30 Uhr an einem in der Lautenschlagerstraße geparkten Renault Kadjar, an einem in der Straße Am Hauptbahnhof geparkten VW Polo und an einem in der Thouretstraße geparkten Mini Cooper jeweils eine Seitenscheibe ein. Sie stahlen jeweils in den Autos offen liegende Taschen mit Kleidung, Kosmetika, Unterlagen und Schlüsseln im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Zwischen 17.50 Uhr und 18.05 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines an der Stuttgarter Straße geparkten VW Tiguan ein. Aus einer darin befindlichen Handtasche stahlen sie zwei Mobiltelefone und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100, beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 oder beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

