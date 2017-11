POL-S: Schwerpunktaktion gegen Wohnungseinbrüche

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Am Mittwoch (15.11.2017) werden Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart in den Stadtbezirken Mitte, Nord, Süd, West, Vaihingen, Sillenbuch, Ost, Bad Cannstatt, Mühlhausen, Zuffenhausen, Feuerbach und Weilimdorf unterwegs sein, um die Bevölkerung über Einbruchspräventionsmaßnahmen zu informieren. Die uniformierten Beamten suchen zwischen 10.30 Uhr und 16.00 Uhr das Gespräch mit den Bürgern, um die Bevölkerung zu sensibilisieren, zu informieren und für Investitionen in Sicherungstechnik zu motivieren. Unabhängig von diesem Termin erhalten Bürger von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Ratschläge, wie sie sich und ihr Eigentum wirkungsvoll schützen können. Dort können sie sich individuell, kostenlos und neutral von Fachleuten über die Sicherungsmaßnehmen beraten lassen, die für ihr Haus oder ihre Wohnung sinnvoll und empfehlenswert sind. Die Beamten kommen nach Absprache auch nach Hause und beraten "direkt am Objekt". Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, Löwentorbogen 9A, 70376 Stuttgart, ist unter der Rufnummer +4971189901234 erreichbar. Informationen und Tipps zum Einbruchschutz sind auch im Internet unter www.k-einbruch.de abrufbar

