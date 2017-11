POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Frau misshandelt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Montag (14.11.2107) in einem Hotel in der Stuttgarter Innenstadt einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, dort seine 19-jährige Freundin misshandelt zu haben. Das Paar mietete sich für eine Nacht in dem Hotel ein. Im Laufe des Abends eskalierte die Situation und der 20-Jährige verletzte seine Freundin mit einem Messer und einer Flasche, zudem soll er sie gewürgt haben. Gäste, die sich durch den Lärm gestört fühlten, verständigten gegen 01.00 Uhr das Hotelpersonal. Beim Betreten des Zimmers fanden sie die Verletzte sowie ein völlig verwüstetes Zimmer vor. Die 19-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-jährige türkische Tatverdächtige wurde im Hotelzimmer festgenommen und wird am Dienstag (14.11.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

