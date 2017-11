POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Drogendealer festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (11.11.2017) in der Torstraße einen 20 Jahre alten mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Beamten fiel der junge Mann gegen 23.30 Uhr wegen seines verdächtigen Verhaltens auf. Bei der Kontrolle des Mannes fanden sie bei ihm mehrere verkaufsfertige Portionen Marihuana. Der gambische Tatverdächtige wurde am Sonntag (12.11.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell