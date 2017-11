POL-S: Wohnungsbrände

Stuttgart-Süd/-West (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache sind über das vergangene Wochenende (11./12.11.2017) in Wohnungen an der Schickhardtstraße und an der Ludwigstraße Brände ausgebrochen. An der Schickhardstraße meldeten Anwohner am Samstag gegen 21.30 Uhr einen Wohnungsbrand. In der Wohnung, in der sich bei Brandausbruch niemand befand, entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. An der Ludwigstraße meldeten Anwohner am Sonntagabend gegen 20.10 Uhr ebenfalls einen Brand in einer Wohnung. Ein 77 Jahre alter Bewohner erlitt dabei schwere Verletzungen, sein 85 Jahre alter Mitbewohner verletzte sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Beiden und brachten sie in Krankenhäuser. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro. In beiden Fällen dauern die Ermittlungen zur genauen Brandursache an.

