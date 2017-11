POL-S: Auto kollidiert mit Fahrrad

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Mutmaßlich aus Unachtsamkeit hat eine 59 Jahre alte Autofahrerin am Montag (13.11.2017) einen Zusammenstoß mit einem 56 Jahre alten Fahrradfahrer verursacht. Der Fahrradfahrer verletzte sich bei dem Unfall. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die 59-Jährige befuhr mit ihrem Mercedes gegen 06.10 Uhr die Gnesener Straße in Fahrtrichtung Augsburger Platz. Bei der Brenzstraße bog sie nach rechts in die Dennerstraße ein und übersah hierbei den Radfahrer, der die Kreuzung von der Brenzstraße aus kommend überqueren wollte. Es entstand Sachschaden von zirka 500 Euro.

