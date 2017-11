POL-S: Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Weilimdorf (ots) - Unbekannte haben in den Nächten auf Sonntag (12.11.2017) und auf Montag (13.11.2027) zehn Autos in der Innenstadt und in Weilimdorf aufgebrochen. In der Nacht auf Sonntag schlugen die Täter an zwei Mercedes, einem Saab, einem Smart und einem Fiat eine Scheibe ein. Sie stahlen aus den in der Büchsenstraße, der Hohe Straße, der Olgastraße und der Willi-Bleicher-Straße geparkten Autos einen Rucksack, zwei Handtaschen und ein Parfum. Am Sonntagabend zwischen 17.30 Uhr und 22.00 Uhr schlugen Unbekannte in einer Tiefgarage an der Holzgartenstraße die Scheibe eines Mercedes ein und stahlen eine Sonnenbrille. In der Nacht auf Montag schlugen Unbekannte an vier in der Niersteiner Straße und der Kaiserlauterer Straße geparkten Autos, zwei Mercedes, ein Renault und ein Opel, die Seitenscheiben ein. Offensichtlich stahlen die Täter jedoch nichts aus den Autos. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100, beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 oder beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

