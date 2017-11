POL-S: Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend (10.11.2017) an der Königstraße einen 30 Jahre alten mutmaßlichen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Die zivilen Beamten beobachteten kurz vor 21.00 Uhr, wie der Tatverdächtige mit einer Schere versuchte, an den Fahrradständern oberhalb der Klett-Passage das Fahrradschloss eines Rennrades zu knacken. Die Beamten sprachen den verdutzten 30-Jährigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Der einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

