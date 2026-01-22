Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 17-jährige Jugendliche aus Esslingen vermisst

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Vermisstenfahndung nach 17-jähriger Jugendlicher

Nach der 17 Jahre alten Luise fahndet derzeit die Polizei. Die Jugendliche hatte am Mittwoch, den 21.01.2026, gegen 19 Uhr, eine Esslinger Klinik verlassen. Als sie am späteren Abend noch nicht zurückgekehrt war, erstattete das Klinikpersonal Vermisstenanzeige bei der Polizei. Noch in der Nacht eingeleitete, umfangreiche Suchmaßnahmen, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen, auch ein Polizeihubschrauber im Laufe des Donnerstagmittags eingesetzt worden war, verliefen bis zum Nachmittag ergebnislos. Zwischenzeitlich kann eine hilflose Lage der 17-Jährigen nicht mehr ausgeschlossen werden, weshalb nun auch öffentlich nach ihr gefahndet wird. Die Gesuchte ist etwa 158 Zentimeter groß und von zierlicher Figur. Sie hat dunkelbraune, schulterlange Haare. Die Jugendliche war zuletzt mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, einer dunklen Hose sowie einem schwarzen Pulli mit buntem Aufdruck am Rücken und schwarzen Barfußschuhen bekleidet. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizei Esslingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (ms)

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/esslingen-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell