PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau aus Tübingen vermisst

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Vermisstenfahndung nach 61-jähriger Frau

Nach der 61 Jahre alten Petra Herrmann aus Tübingen fahndet derzeit die Polizei. Frau Herrmann hatte am Sonntag, dem 07.09.2025, gegen 16 Uhr eine Tübinger Klinik verlassen. Als sie am Abend noch nicht zurückgekehrt war, erstattete das Klinikpersonal Vermisstenanzeige bei der Polizei. Noch in der Nacht eingeleitete, umfangreiche Suchmaßnahmen, zu denen neben zahlreichen Streifenwagen, Flächensuchhunden der Rettungshundestaffel auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verliefen bis zum Dienstagnachmittag ergebnislos. Die Vermisste ist schlecht zu Fuß und bewegt sich vorzugsweise mit dem Bus oder der Bahn fort. Zwischenzeitlich kann eine hilflose Lage der 61-Jährigen nicht mehr ausgeschlossen werden, weshalb nun auch öffentlich nach ihr gefahndet wird.

Die Gesuchte ist etwa 164 Zentimeter groß und von kräftiger Figur. Sie hat schwarze, volle, kurze Haare. Die Frau war zuletzt mit einem türkisfarbenen Oberteil mit Palmen, einer schwarzen Hose sowie weißen Turnschuhen bekleidet.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 bei der Kriminalpolizei Tübingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (ms)

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/tuebingen-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 11:31

    POL-RT: Brände; Einbruch; Automaten-Aufbruch; Verkehrsunfälle

    Reutlingen (ots) - Trochtelfingen (RT): Brand in Tiefgarage Zu einem Tiefgaragenbrand mussten am Montagnachmittag die Rettungskräfte in die Untere Gasse nach Trochtelfingen ausrücken. Kurz nach 17.15 Uhr gingen bei der Feuerwehr und der Polizei erste Notrufe ein, dass es in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses brennen soll. Ersten Erkenntnissen nach wurde in einem ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:22

    POL-RT: Nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft (Tübingen)

    Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen Tübingen (TÜ): Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 19 Jahre alten Mann. Diesem wird vorgeworfen, am Samstagvormittag (06.09.2025) einen flüchtig Bekannten mit einem Messer verletzt zu haben. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 16:24

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Fahrzeug aufgebrochen; Sachbeschädigungen

    Reutlingen (ots) - Münsingen (RT): Radfahrerin bei Unfall verletzt Zur Kollision zwischen einem Auto und einer Radfahrerin ist es am Montagvormittag in Münsingen gekommen. Gegen 10.45 Uhr war eine 65 Jahre alte Frau auf ihrem Pedelec auf der Straße Kegelgraben in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte nach dem Vorbeifahren an rechts geparkten Fahrzeugen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren