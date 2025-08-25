Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin aus Kusterdingen

Reutlingen (ots)

Kusterdingen (TÜ): Vermisstenfahndung nach 70-jähriger Seniorin

Nach der 70 Jahre alten Angelika Luise Kemmler aus Kusterdingen fahndet derzeit die Polizei. Frau Kemmler hatte am Sonntag, dem 24.08.2025, gegen 9.30 Uhr das Haus mit ihrem Wagen verlassen, um im nahegelegen Wald spazieren zu gehen. Als sie am Abend noch nicht zurückgekehrt war, machten sich Angehörige auf die Suche und entdeckten ihr Auto auf dem Wanderparkplatz am Reutlinger Weg, wo sie sich gerne aufhält. Der Wagen war dort geparkt. Hiernach erstatteten ihre Angehörigen gegen 22.50 Uhr Vermisstenanzeige bei der Polizei. Noch in der Nacht eingeleitete, umfangreiche Suchmaßnahmen, zu der neben zahlreichen Streifenwagen, Flächensuchhunden der Rettungshundestaffel auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, verliefen bis zum Montagmorgen ergebnislos. Weitere Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte, der weitere Einsatz eines Personenspürhundes und eine erneute Absuche mit einem Polizeihubschrauber verliefen ohne Erfolg. Bislang fehlt von der Vermissten jede Spur.

Frau Kemmler ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Zwischenzeitlich kann eine hilflose Lage der Vermissten nicht mehr ausgeschlossen werden, weshalb nun auch öffentlich nach ihr gefahndet wird.

Die Gesuchte ist etwa 160 Zentimeter groß und von normaler Figur. Sie hat kurze, graue Haare und trägt eine Brille. Sie war zuletzt mit einer Jeanshose und einer hellen Bluse bekleidet.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 bei der Kriminalpolizei Tübingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/kusterdingen-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell