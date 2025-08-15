Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung nach Senior aus Beuren

Reutlingen (ots)

Beuren (ES): 67-Jähriger aus Beuren vermisst (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht aktuell nach dem 67 Jahre alten Volker Streicher aus Beuren, der seit Mittwochmorgen, dem 13.08.2025, vermisst wird. Der Mann hatte gegen vier Uhr morgens seine Wohnung in Beuren verlassen und war mit seinem grauen Citroen Berlingo mit dem Kennzeichen ES-NT 1120 zu einer Rad- und Wandertour in den Bereich Oberstdorf aufgebrochen. Entgegen seiner Ankündigung am gleichen Abend zurückzukehren, fehlt von ihm jede Spur. Herr Streicher ist körperlich fit und gerne auch mit seinem Mountainbike im Allgäu unterwegs. Sein üblicher Rückruf an seine Familie auf dem Rückweg von seinen Wandertouren blieb aus. Alle bisherigen Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Mittlerweile muss davon ausgegangen werden, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte. Daher fahndet die Polizei öffentlich nach ihm. Volker Streicher ist etwa 172 cm groß und von schlanker Statur. Er hat eine Halbglatze, graues Haar und ist Brillenträger. Zu seiner Bekleidung liegen keine Informationen vor. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort oder dem grauen Citroen Berlingo geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/beuren-lkr-esslingen-u-oberstdorf-lkr-oberallgaeu-vermisstenfahndung/

