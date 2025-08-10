PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung nach 91-jähriger Frau aus Baltmannsweiler (ES)

Reutlingen (ots)

Die Polizei sucht nach der 91 Jahre alten Gerda Roos aus Baltmannsweiler, die seit Samstagnachmittag vermisst wird. Frau Roos hat vermutlich gegen 16.30 Uhr zu Fuß ihre Wohnanschrift, ein Seniorenzentrum in der Kirchstraße, verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Da eine hilflose Lage der Vermissten nicht ausgeschlossen werden kann und die bisherigen Suchmaßnahmen, in die unter anderem auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, ohne Erfolg verliefen, wird nun öffentlich nach ihr gefahndet. Die Gesuchte ist etwa 155 cm groß, hat weiße schulterlange Haare und eine schlanke Statur. Sie dürfte mit einer hellblauen Strickjacke und einer dunklen Hose bekleidet sein.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/baltmannsweiler-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Matthias Lernhart

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

