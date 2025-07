Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Winterlingen (ZAK): Vermisstenfahndung nach 43-jährigem Mann

Reutlingen (ots)

Nach dem 43 Jahre alten Thomas Stauss aus Winterlingen sucht derzeit die Polizei. Herr Stauss hatte zuletzt am Sonntagmorgen Kontakt mit einem Bekannten und war am Montag nicht an seinem Arbeitsplatz erschienen. Am Dienstagmittag erstatteten Angehörige Vermisstenanzeige.

Herr Stauss dürfte mit einem roten VW Bora mit den Kennzeichen BL-S 1026 unterwegs sein. Da nicht auszuschließen ist, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte und die bisherigen Suchmaßnahmen, in die unter anderem ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, nicht zum Auffinden des Vermissten führten, wird nun auch öffentlich nach ihm gefahndet.

Der Gesuchte ist etwa 175 Zentimeter groß und kräftig. Er hat eine Glatze. Über seine Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor.

Wer das Fahrzeug des Vermissten oder den Gesuchten selbst gesehen hat oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich unter Telefon 07432/955-0 beim Polizeirevier Albstadt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winterlingen-zak-vermisstenfahndung-nach-43-jaehrigem-mann/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell