POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung nach Mann aus Dettenhausen

Reutlingen (ots) - Fahrgast in Linienbus verletzt Ein 82 Jahre alter Fahrgast in einem Linienbus ist am Mittwochmorgen in der Gartenstraße verletzt worden. Der Senior wollte den Linienbus kurz vor neun Uhr an einer Haltestelle in der Gartenstraße verlassen. Dabei wurde er vom Busfahrer offenbar nicht gesehen, woraufhin dieser die Bustüren schloss. Der 82-Jährige wurde daraufhin von den schließenden Türen erfasst und ...

