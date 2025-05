POL-RT: Esslingen (ES): Öffentlichkeitsfahndung nach Kind

Reutlingen (ots) - Grabenstetten (RT): Gelegenheit macht Diebe Auf Bargeld hatte es ein Pkw-Aufbrecher am Donnerstagabend auf einem Wanderparkplatz an der L 211 abgesehen. Der Unbekannte schlug in der Zeit von 17.45 Uhr bis 19.15 Uhr an einem dort abgestellten Ford C-Max die Scheibe der Beifahrertür ein. ...

