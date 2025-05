Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ostfildern (ES)

Stuttgart-Sillenbuch (S): Vermisstenfahndung nach 44 Jahre altem Mann

Reutlingen (ots)

Nach dem 44 Jahre alten Oliver Steinle aus Ostfildern-Scharnhausen fahndet derzeit die Polizei. Herr Steinle war zuletzt am Sonntagnachmittag gesehen worden. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Angehörige erstatteten am Montag Vermisstenanzeige bei der Polizei.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug von Herrn Steinle am Montagnachmittag am Ortsrand von Stuttgart-Sillenbuch aufgefunden werden. Da eine hilflose Lage des Vermissten nicht ausgeschlossen werden kann und bisherige Suchen in dem angrenzenden Waldstück, in die unter anderem auch ein Polizeihubschrauber, Polizeireiter und Mantrailer involviert waren, ohne Erfolg verliefen, wird nun auch öffentlich nach Herrn Steinle gefahndet.

Der Gesuchte ist etwa 175 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und blaue Augen. Möglicherweise könnte er mit einer Jeans, einer blauen Jacke und einer schwarzen Basecap bekleidet sein.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizei Esslingen, unter 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ostfildern-stuttgart-sillenbuch-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell