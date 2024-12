Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung nach Frau aus Esslingen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Vermisstenfahndung nach 59 Jahre alter Frau

Die Polizei sucht derzeit nach der 59 Jahre alten Liudmyla Hlazova aus Esslingen, die seit Samstag (07.12.2024) vermisst wird. Den aktuellen Ermittlungen zufolge hatte die Gesuchte ihre Wohnanschrift am Vormittag, gegen zehn Uhr, verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Alle bisherigen Suchmaßnahmen, in die neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Spürhund eingebunden waren, verliefen erfolglos. Zwischenzeitlich muss davon ausgegangen werden, dass sich Frau Hlazova in einer hilflosen Lage befinden könnte. Daher wird nun auch öffentlich nach ihr gefahndet.

Frau Hlazova ist 165 Zentimeter groß, von schlanker Statur und hat schulterlanges, blondes Haar. Die Vermisste könnte mit einem blauen Pullover, einer blauen Jeanshose, einer rosafarbenen Jacke sowie einer blauen Mütze und dunkelroten Schuhen bekleidet sein. Frau Hlazova spricht ukrainisch und russisch. Der deutschen Sprache ist sie kaum mächtig.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen oder unter 0711/3990-330 beim Polizeirevier Esslingen zu melden.

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/esslingen-am-neckar-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell