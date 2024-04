Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14 Jahre alten Jugendlichen

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Jugendlichen

Die Polizei fahndet aktuell nach dem 14 Jahre alten Michael N. aus Esslingen. Der Jugendliche hatte am Freitagvormittag, kurz nach neun Uhr, die Schule einer fachklinischen Einrichtung in der Hirschlandstraße in unbekannte Richtung verlassen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Möglicherweise könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden. Alle bisherigen Ermittlungen führten nicht zum Auffinden des Jugendlichen, weshalb nun öffentlich nach ihm gefahndet wird. Michael N. ist zirka 180 cm groß und schlank. Er hat schwarze, kurze, krause Haare und ist dunkelhäutig. Er ist bekleidet mit einer dunkelblauen Cargohose, einem dunkelblauen Kapuzenpullover und trägt schwarze Schuhe. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizei Esslingen zu melden.(cw)

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/l-e-vermisstenfahndung/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell