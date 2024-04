Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Balingen (ZAK): Vermisstenfahndung nach 16-jähriger Jugendlicher (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach der 16 Jahre alten Sophia K. aus Balingen. Die Jugendliche war am Mittwoch (10.04.2023) in Villingen-Schwenningen in einen Zug gestiegen, um mit diesem nach Baden-Baden zu fahren. Seither ist sie unbekannten Aufenthalts. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte die Vermisste jedoch nicht nach Baden-Baden, sondern mit der Bahn über Eutingen im Gäu in Richtung Stuttgart gefahren sein. Alle bisherigen Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden der Jugendlichen, weshalb nun öffentlich nach ihr gefahndet wird. Sophia K. ist circa 170 Zentimeter groß, schlank und hat lange schwarze Haare. Sie ist vermutlich mit einer dunklen Hose, einer schwarzen Weste mit Kapuze und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 beim Polizeirevier Balingen zu melden.

Ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/balingen-vermisstenfahndung/

