POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung nach Frau aus Grosselfingen

Reutlingen (ots) - Fahrzeug in Brand geraten Zum Brand eines Pkw im Birnenweg sind Feuerwehr und Polizei am Montagmorgen, gegen acht Uhr, ausgerückt. Möglicherweise aufgrund eines technischen Defekts hatte ein auf einem dortigen Parkplatz abgestellter BMW Feuer gefangen. Die Feuerwehr löschte das zwischenzeitlich in Vollbrand stehende Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht ...

