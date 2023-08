POL-RT: Vermisstenfahndung nach orientierungslosem Senior (Tübingen)

Reutlingen (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 12.08.2023, 21:49 Uhr. Unterensingen (ES): Nach Blitzeinschlag eine Person verstorben Nach dem Blitzeinschlag in einen Baum mit mehreren Verletzten ist im Laufe des Sonntags der 35-jährige Mann in einer Klinik verstorben. Wie bereits berichtet, hielten sich mehrere Personen am Samstag gegen 15 Uhr im Bereich eines ...

mehr