POL-RT: Vermisstenfahndung nach 20-jähriger Frau (Albstadt/ZAK)

Reutlingen (ots) - Nach Unfall weitergefahren (Zeugenaufruf) Nach einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer, der am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall in der Schieferstraße verursacht hat, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Der Unbekannte befuhr gegen 7.40 Uhr mit seinem weißen Zugfahrzeug die Schieferstraße in Fahrtrichtung Tübingen auf der linken Fahrspur. Als er mit seinem Fahrzeug über die Mittellinie auf die rechte Fahrspur geriet, kollidierte er mit dem dort ...

mehr