Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung nach Frau aus Leinfelden-Echterdingen

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): 50-jährige Frau aus Musberg vermisst (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht nach der 50 Jahre alten Ioanna Karipidou aus Leinfelden-Echterdingen. Die Vermisste hatte im Laufe des Donnerstags ihre Wohnung in Musberg verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Seither fehlt von ihr jede Spur. Die Überprüfung bekannter Hinwendungsorte sowie umfangreiche Suchmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Reutlingen und des Polizeipräsidiums Einsatz verliefen bislang ohne Erfolg. Nach derzeitigen Erkenntnissen muss in Betracht gezogen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Ioanna Karipidou ist zirka 162 bis 165 cm groß und schlank. Sie hat schulterlange Haare und trägt meistens eine Brille. Über die Bekleidung liegen keine Erkenntnisse vor. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. Hinweise zu der Vermissten nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Ein Lichtbild der Vermissten ist auf der Fahndungsseite des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unter

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/leinfelden-echterdingen-vermisstenfahndung/

abrufbar.

Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild der Vermissten wird ergänzend per Email übersandt. Es ist nur zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser Fahndung freigegeben. Wir bitten, das Bild nach Fahndungserledigung zu löschen und aus dem Geschäftsgang zu nehmen. (ms)

