Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung nach 50-jähriger Frau (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Sonnenbühl / Pfronstetten (RT):

Die Polizei sucht nach der 50 Jahre alten Gerda Herrmann aus Sonnenbühl, die seit Mittwochabend vermisst wird. Die Vermisste hatte sich am Mittwochnachmittag in Pfronstetten aufgehalten und war von dort nicht nach Hause zurückgekehrt. Seither fehlt von ihr jede Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss in Betracht gezogen werden, dass sich Frau Herrmann in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Gerda Herrmann ist ca. 160 cm groß, schlank, hat kurze blonde Haare und trägt eine Brille. Sie ist bekleidet mit einer blauen Jeanshose, einem schwarz-weiß gestreiften Oberteil, einer dunklen Jacke und führt eine schwarze Handtasche bei sich.

Sie ist mit einem hellgrauen VW Touran mit dem amtlichen Kennzeichen RT-TG 202 unterwegs.

Wer die Vermisste oder den Touran gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 bei der Kriminalpolizei Reutlingen zu melden. Ein Lichtbild der Vermissten ist auf der Fahndungsseite des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg unter https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/sonnenbuehl-vermisstenfahndung/ abrufbar. (sm)

Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild der Vermissten wird ergänzend per Email übersandt. Das Lichtbild ist nur zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser Fahndung freigegeben. Wir bitten, nach späterer Fahndungserledigung das Bild zu löschen/aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell