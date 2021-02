Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: 17-jährige aus Frickenhausen vermisst

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Vermisstenfahndung nach 17 Jahre alter Jugendlicher (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht nach der 17 Jahre alten Leonie Svetlana Schnabel, wohnhaft in Frickenhausen, die seit dem 30.01.2021 vermisst wird. Sie hat am diesem Tag gegen 12:00 Uhr die Wohnung eines Freundes in 71364 Winnenden mit unbekanntem Ziel verlassen. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen eine Vielzahl von Einsatzkräften aus mehreren Polizeipräsidien eingesetzt wurden, verliefen bislang ergebnislos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss in Betracht gezogen werden, dass sich Leonie Schnabel in einer hilflosen Lage befinden könnte. Vermutlich bewegt sich die Jugendliche mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fort. Leonie Svetlana Schnabel ist circa 160 cm groß, von kräftiger Statur mit schulterlange Locken. Im Gegensatz zu den veröffentlichten Fahndungsfotos hat sie die Haare aktuell lila gefärbt. Zuletzt war sie bekleidet mit einer schwarzen Lederjacke, einem grauen Pullover, einer dunkelblauen Jeans und beigen Wildlederschuhen. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07022/92240 bei dem Polizeirevier Nürtingen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild des Vermissten wird per Email übersandt. Das Lichtbild ist nur zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser Fahndung freigegeben. Wir bitten nach späterer Fahndungserledigung, das Bild zu löschen/aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

