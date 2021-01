Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisste 73-Jährige aufgefunden (Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung vom 17.01.2021, 12.32 Uhr)

Reutlingen (ots)

Zwiefalten/Ulm (RT/UL): Die seit Freitag aus dem Zentrum für Psychiatrie in Zwiefalten vermisste 73-jährige Frau konnte in der Nacht von Sonntag auf Montag von einem Jäger in einem Schuppen neben der Verbindungsstraße zwischen Gossenzugen und Gauingen dehydriert und unterkühlt aufgefunden werden. Zur weiteren medizinischen Betreuung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Hinweis an die Redaktionen: Das zur Öffentlichkeitsfahndung bereitgestellte Lichtbild ist aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

