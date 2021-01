Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung nach 73-jähriger Frau (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Zwiefalten/Ulm (RT/UL): Die Polizei sucht nach der 73-jährigen Monica Sauter-Palit aus Ulm, die seit Freitag, 15.01.2021 vermisst wird. Sie hatte an diesem Tag gegen 08.15 Uhr das Zentrum für Psychiatrie in Zwiefalten mit unbekanntem Ziel verlassen und ist seither nicht mehr zurückgekehrt. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde eingesetzt wurden, verliefen bislang ergebnislos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss in Betracht gezogen werden, dass sich Frau Sauter-Palit in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Vermisste ist etwa 160 cm groß und schlank. Sie hat nackenlange, schwarze Haare. Bei ihrem Verschwinden trug sie vermutlich eine braun-beige Winterjacke sowie eine dunkle Jogginghose. Wer die Vermisste, welche sich möglicherweise auch im Raum Ulm aufhalten könnte, gesehen hat oder Hinweise auf deren Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07381/93640 beim Polizeirevier Münsingen zu melden. Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild der Vermissten wird per Email übersandt. Das Lichtbild ist nur zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser Fahndung freigegeben. Wir bitten nach späterer Fahndungserledigung, das Bild zu löschen/aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

