POL-RT: 87-Jähriger aus Reutlingen vermisst

Reutlingen (ots)

Vermisstenfahndung nach 87-Jährigem (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht nach dem 87 Jahre alten Georg Faigle aus Reutlingen-Sickenhausen. Der an Demenz erkrankte Vermisste wurde zuletzt am Dienstagvormittag, gegen zehn Uhr, gesehen. Nachdem er von einem Spaziergang, den er üblicherweise im Ortskern unternimmt, nicht zurückgekehrt war, meldeten sich Angehörige bei der Polizei. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde eingesetzt wurden, verliefen bislang ergebnislos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss in Betracht gezogen werden, dass sich Herr Faigle in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Georg Faigle ist etwa 165 cm groß und hat graue, kurze Haare. Er dürfte mit einem blauen Arbeitsmantel, einem rotbraunen Pullover und einer hellblauen Jeans bekleidet sein.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf dessen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 bei der Polizei Reutlingen zu melden. (mr)

Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild des Vermissten wird per Email übersandt. Das Lichtbild ist nur zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser Fahndung freigegeben. Wir bitten, das Bild nach Fahndungserledigung zu löschen und aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

