Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung nach Seniorin (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Winterlingen (ZAK):

Die Polizei sucht nach der 86 Jahre alten Magdalene P. aus Winterlingen, die seit Sonntagnachmittag aus dem Seniorenzentrum in der Hermann-Frey-Straße vermisst wird. Beschäftigten des Seniorenzentrums war das Verschwinden der Seniorin gegen 16.30 Uhr aufgefallen. Nachdem auch eine Suche im Inneren des Gebäudes erfolglos verlaufen war, erstatteten sie Vermisstenanzeige.

Unmittelbar im Anschluss wurde mit zahlreichen Streifenwagen, einem Polizeihubschrauber, einem Personenspürhund, Flächensuchhunden des Rettungsdienstes und der Bergwacht bis in die frühen Morgenstunden nach der an Demenz erkrankten Dame gesucht. Auch am Vormittag war nochmals ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Da nach den vorliegenden Erkenntnissen befürchtet werden muss, dass sich Frau P. in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird nun auch öffentlich nach ihr gefahndet.

Die Vermisste ist etwa 164 cm groß und schlank. Sie hat ein schlankes Gesicht und graue, halblange Haare. Sie ist mit einem grünen T-Shirt sowie einer roten Strickjacke bekleidet und trägt eine graue Caprihose. Auffallend ist ihr gebückter Gang. Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07433/264-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Balingen zu melden. (rn)

Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild der Vermissten wird per Email übersandt und ist über folgenden Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winterlingen-vermisstenfahndung/

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell