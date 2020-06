Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung nach 61 Jahre altem Mann

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Vermisstenfahndung nach 61 Jahre altem Mann (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht nach dem 61 Jahre alten Klaus Dieter Schwendemann aus Pfrondorf, der seit Freitag vermisst wird. Der Vermisste hatte am Vormittag eine Fachklinik in Tübingen, bei der er sich derzeit in Behandlung befindet, verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Zuletzt war er gegen elf Uhr in Pfrondorf gesehen worden. Seither fehlt von ihm jede Spur. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung zahlreicher Rettungskräfte mit Suchhunden und eines Polizeihubschraubers verliefen bislang erfolglos. Da nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Herr Schwendemann in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird nun auch öffentlich nach ihm gefahndet.

Der Vermisste ist etwa 180 Zentimeter groß und schlank. Er hat graues, volles Haar und trägt eine Brille. Bekleidet ist er mit einer Jeanshose und einem grauen T-Shirt. Über die weitere Bekleidung ist nichts bekannt. Zudem führt er einen grauen Rucksack mit sich.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Kriminalpolizei Tübingen zu melden. (rn)

Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild des Vermissten wird Ihnen per Email übersandt.

Polizeipräsidium Reutlingen

