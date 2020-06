Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Suche nach vermisstem 56-Jährigen

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen/ Bad Urach (ES/RT): Vermisstenfahndung nach 56 Jahre altem Mann (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht nach dem 56 Jahre alten Jürgen Andreas Daum aus Leinfelden-Echterdingen, der seit Dienstagmorgen vermisst wird. Der Vermisste hatte am Montagmorgen, gegen acht Uhr, seine Wohnung verlassen und war seither nicht mehr zurückgekehrt. Daher erstatteten Angehörige am Dienstagmorgen Vermisstenanzeige.

Herr Daum ist gut zu Fuß und nutzt regelmäßig öffentliche Verkehrsmittel, um Wandertouren im Bereich der Schwäbischen Alb zu unternehmen. Da nach vorliegenden Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der in seinem Verhalten leicht eingeschränkte Herr Daum in einer hilflosen Lage befinden oder sich ein Unglücksfall ereignet haben könnte, wird nun auch öffentlich nach ihm gefahndet. Nachdem sich Hinweise ergaben, dass der 56-Jährige bevorzugt auch im Bereich Bad Urach unterwegs ist, finden derzeit dort umfangreiche Suchmaßnahmen mit zahlreichen Einsatzkräften statt. An der Suche beteiligen sich zur Stunde Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst, Bergwacht, mehrere Rettungshundestaffeln und ein Personenspürhund. Auch ein Polizeihubschrauber und eine Drohne sind im Einsatz.

Bereits in der Nacht zum Dienstag kam es im Bereich der Burgruine Hohenurach ab 21.30 Uhr zu einem mehrstündigen Einsatz von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht und Rettungsdienst, nachdem mehrere Hinweise auf Hilfeschreie aus diesem Bereich eingegangen waren. Die großflächige Suche, auch unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers war erfolglos verlaufen. Ob ein Zusammenhang der von Zeugen wahrgenommenen Hilfeschreie mit dem im Nachhinein bekannt gewordenen Vermisstenfall Daum besteht, ist unklar, kann aber nicht ausgeschlossen werden.

Herr Daum ist etwa 185 Zentimeter groß, von normaler Statur und hat graue Haare. Er ist bekleidet mit einer braunen, kurzen Hose, einem blauen T-Shirt mit Aufschrift und einer Basecap. Zudem trägt er einen Wanderrucksack. Im Kontakt mit ihm könnten seine Sprachprobleme auffallen. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen oder dem Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0, zu melden. (rn)

