Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahndung nach vermisstem 50-Jährigen

Reutlingen (ots)

Wolfschlugen (ES): Vermisstenfahndung nach 50 Jahre altem Mann (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht nach dem 50 Jahre alten Bernd Simon Kirn aus Wolfschlugen, der seit Montag vermisst wird. Der Vermisste hatte am Nachmittag sein Wohnhaus verlassen und ist seither nicht mehr zurückgekehrt. Nachdem er sich ungewöhnlicherweise nicht mehr meldete, erstatteten Angehörige am Montagabend Vermisstenanzeige. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Da nach den vorliegenden Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Herr Kirn in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird auch öffentlich nach ihm gefahndet. Der Vermisste ist etwa 170 cm groß und schlank. Er hat ein schmales Gesicht mit hoher Stirn, Geheimratsecken und dunkle, nach hinten gegelte Haare sowie einen Dreitagebart. Er ist mit einer schwarzen Jacke bekleidet und trägt möglicherweise eine Mütze oder Kapuze. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen oder dem Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0, zu melden. (rn)

Ein Lichtbild des Vermissten finden Sie unter diesem Link: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/wolfschlugen-vermisstenfall/

Das Lichtbild ist nur zur Veröffentlichung im Zusammenhang mit dieser Fahndung freigegeben. Wir bitten nach späterer Fahndungserledigung, das Bild zu löschen/aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell