Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vermisstenfahndung nach 54-Jahre altem Mann

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vermisstenfahndung nach 54 Jahre altem Mann (Zeugenaufruf)

Die Polizei sucht nach dem 54 Jahre alten Volker Stöffler aus Leinfelden-Echterdingen, der seit Montag, 27. Januar 2020, vermisst wird. Der Vermisste war an diesem Montag, gegen Mittag, an seiner Wohnanschrift in Oberaichen von Nachbarn das letzte Mal gesehen worden. Nachdem er sich entgegen seiner Gewohnheiten bei Angehörigen nicht meldete und es auch nicht gelang, mit dem Vermissten Kontakt aufzunehmen, erstatteten diese am Sonntag, 2. Februar 2020, Vermisstenanzeige. Da sich Herr Stöffler in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird auch öffentlich nach ihm gefahndet. Der Vermisste ist etwa 185 cm groß und korpulent. Er hat kurze, dunkle Haare, eine Stirnglatze und trägt einen graumelierten Vollbart. Herr Mayer ist mit einem blauen Audi A5, Kennzeichen ES-YA 520, unterwegs.

- Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

- Wer kann Hinweise zu dem gesuchten blauen Audi geben?

Hinweise zu dem Vermissten oder zu dem gesuchten Fahrzeug nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen, Telefon 0711/3990-0, das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw)

