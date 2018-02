POL-RT: Mehrere Verletzte bei Zimmerbrand; Verkehrsunfälle; Trickdiebstahl; Vermisstenfahndung nach 16-jährigem Jugendlichen

Reutlingen (ots) - Betzingen (RT): Mehrere Verletzte bei Zimmerbrand

Zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Dorf sind Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Dienstagmittag, kurz nach 12 Uhr, ausgerückt. Eine 20-jährige Mieterin, die gerade dabei war, die neu angemietete Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes einzurichten, hatte einen installierten Gasofen in Betrieb genommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündeten sich im Laufe der Zeit Gegenstände, die in unmittelbarer Nähe des Ofens gelagert waren. Ob ein technischer Defekt oder die Lagerung der Gegenstände an dem Ofen brandursächlich war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Insgesamt fünf Erwachsene, darunter die Mieterin der Wohnung, und ein Kleinkind wurden durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Die Feuerwehr löschte den Brand, durch den ein Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro entstanden war. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner kamen anderweitig unter. (ak)

Pfullingen (RT): Zwei Businsassen bei Unfall leicht verletzt

Zwei Businsassen haben am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Durchgangsstraße von Pfullingen leichte Verletzungen erlitten. Ein 81-Jähriger war mit seinem Ford Focus kurz nach 7.30 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen der Marktstraße von Eningen kommend in Richtung Reutlingen unterwegs. Am Ende des rechtsseitigen Sonderfahrstreifens für die Linienbusse wechselte der Senior mit seinem Wagen nach rechts auf die Abbiegespur zur Albstraße. Hierbei übersah er den auf dem Sonderfahrstreifen fahrenden Linienbus. Dessen 43-jähriger Lenker konnte trotz einer Vollbremsung und eines Ausweichmanövers nach rechts einen Zusammenstoß nicht verhindern. Von den etwa 50 Fahrgästen zogen sich eine elfjährige Schülerin und ein 46-jähriger Mann leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 6.000 Euro geschätzt. (ms)

Münsingen (RT): Trickdiebin unterwegs (Zeugenaufruf)

Eine 66-Jährige ist am Dienstagvormittag das Opfer eines dreisten Trickdiebs geworden. Die Frau betrat gegen 11.40 Uhr einen Discounter in der Gewerbestraße von Auingen. Ein junger Mann kam der Kundin entgegen, hielt ihr eine Schreibunterlage hin und bat um eine Spende für Taubstumme. Bereitwillig öffnete sie ihre Geldbörse und wollte dem Bettler etwas geben. Der Täter griff sofort nach einem größeren Geldschein und rannte aus dem Laden. Trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte er entkommen. Der Mann ist etwa 20 Jahre alt und zirka 175 cm groß. Der Gesuchte hat schwarze, kurze Haare und trug eine dunkle Brille. Zur Tatzeit hatte er eine schwarze Stoffhose sowie eine hellblaue Winterjacke an. Hinweise werden an das Polizeirevier Münsingen unter Telefon 07381/9364-0 erbeten. (ms)

Esslingen (ES): Fahndung nach vermisstem 16-Jährigen

Seit Montagnachmittag, 16 Uhr, wird der 16-jährige Can Kazim Artar aus einer Esslinger Klinik vermisst. Die Überprüfung möglicher Aufenthaltsorte und umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers und eines Personensuchhundes verliefen bislang ohne Erfolg. Die Spur des Vermissten verlor sich im Bereich der Schillerschule in Esslingen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Junge in einer Notlage befindet, fahndet die Polizei nun auch öffentlich nach ihm. Er ist 171 cm groß, schlank, hat blaue Augen, dunkle, kurze Haare und eine hohe Stirn. Bei seinem Verschwinden war er mit einer schwarzen Jacke, schwarzem Pullover und einer Tarnhose bekleidet. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711/39900 beim Polizeirevier Esslingen zu melden. (ak)

Hinweis an die Redaktionen: Ein Lichtbild des Vermissten wird per E-Mail übersandt.

Filderstadt (ES): Fußgänger gefährdet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Telefon 0711/7091-3 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger am Montagmittag in Sielmingen beinahe überfahren worden wäre. Der 42-Jährige war um zwölf Uhr zu Fuß vom Penny-Markt herkommend auf dem Gehweg der Reutlinger Straße unterwegs. An der Fußgängerampel vor dem Supermarkt musste er zunächst warten und lief dann bei Grün los. Als der Mann mitten auf der Straße ging, sah er einen silberfarbenen Pkw Kombi von rechts aus Richtung Bonlanden heranfahren. Nur durch einen Sprung nach vorne konnte sich der Fußgänger vor einer Kollision mit dem Wagen retten. Hierbei stürzte er auf den Gehweg und zog sich Verletzungen an der Hand sowie am Fuß zu. Ohne anzuhalten fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in Richtung Ortsmitte weiter. Der Verletzte begab sich im Laufe des Montags in einem Krankenhaus in ärztliche Behandlung und erstattete am Dienstagvormittag Anzeige bei der Polizei. (ms)

