Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Körperverletzungen

Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung mit mehreren Personen soll es in der Nacht zum 30. Juli in einer Diskothek in der Marlener Straße gekommen sein. Zunächst soll ein bislang unbekanntes Mädchen bei der "Schools Out Party" gegen 1:50 Uhr im Bereich der Theke von vier bislang unbekannten Personen körperlich angegangen worden sein. Das betroffene Mädchen soll etwa 17 Jahre alt und etwa 160 Zentimeter groß sein. Sie hatte blonde schulterlange Haare und war bekleidet mit einem schwarzen kurzen Kleid und schwarzen offenen "Prada-Sandalen". Im Anschluss sollen die Vier einen 17-Jährigen zuerst zu Boden gebracht und ihn dann geschlagen haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Mädchen machen können oder die Körperverletzungen beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0781 / 969485 - 0 beim Haus des Jugendrechts zu melden.

/vo

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