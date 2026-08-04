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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden
A5 - Schwerer Verkehrsunfall - 3. Nachtragsmeldung

Baden-Baden / A5 (ots)

Der bei dem Unfall am Freitagmorgen schwer verletzte und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogene 62 Jahre alte BMW-Fahrer, ist am Montagnachmittag im Krankenhaus verstorben. Eine Mitfahrerin im BMW sowie der 70-jährige Ford-Lenker wurden schwer verletzt. Eine Insassin im Ford trug leichte Verletzungen davon. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll eine ruckartige Lenkbewegung des Ford-Fahrers dazu geführt haben, dass er gegen die Betonschutzwand prallte und in der Folge mit dem BMW kollidierte. Beide Autos kamen auf ihren Fahrzeugdächern zum Liegen. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Eine unschöne Begleiterscheinung waren eine Vielzahl von Gaffern auf der Gegenfahrbahn in Richtung Karlsruhe, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Schaulustigen reduzierten hierbei auf allen drei Fahrspuren ihre Fahrgeschwindigkeit und filmten teilweise mit Mobilgeräten die Unfallstelle, was den Fahrfluss stark verzögerte. Mehr als 20 Verkehrsteilnehmern unterschiedlicher Nationalitäten drohen nun nicht nur strafrechtliche oder mit Bußgeld bewährte Konsequenzen, das Verhalten ist gegenüber den Betroffenen und deren Angehörigen zudem äußerst pietätlos. Die Polizei bittet nicht nur aus Respekt gegenüber Betroffenen und Angehörigen das Filmen zu unterlassen, neben juristischen Folgen birgt das Verhalten gerade auf Autobahnen bei hohen Fahrgeschwindigkeiten erhebliche Gefahren.

/wo

Pressemitteilung vom 31.07.2026, 15:05 Uhr

Baden-Baden / A5 - Schwerer Verkehrsunfall - 2. Nachtragsmeldung / Zeugen gesucht

Baden-Baden / A5 Die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle auf der A5 wurden gegen 13:15 Uhr beendet und die Fahrbahn in Richtung Süden für den Verkehr wieder freigegeben. Ein genauer Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, soll sich bitte bei der Verkehrspolizei in Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 / 97230-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

/vo

Pressemitteilung vom 31.07.2026, 10:49 Uhr

Baden-Baden / A5 - Schwerer Verkehrsunfall - Nachtragsmeldung

Baden-Baden Bei dem Unfall wurde der BMW-Fahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Mitfahrerin und die beiden Fahrzeuginsassen des Ford wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und mit Rettungswägen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Gutachter, der Aufschlüsse über den Unfallhergang geben soll, wurde von der Staatsanwaltschaft Baden-Baden beauftragt. Die Fahrbahn in Richtung Süden bleibt für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt.

/vo

Erstmeldung vom 31.07.2026, 9:16 Uhr

Baden-Baden / A5 - Schwerer Verkehrsunfall

Baden-Baden / A5 - Schwerer Verkehrsunfall Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagmorgen auf der A5 in Fahrtrichtung Süden im Bereich der Anschlussstelle Rastatt-Süd. Gegen 8:20 Uhr fuhr ein Ford-Fahrer auf der linken Fahrspur, als er aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern geriet und mit einem auf der mittleren Spur fahrenden BMW kollidierte. Beide Fahrzeuge überschlugen sich in der Folge und kamen auf den Autodächern zum Liegen. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden ist voll gesperrt, Umleitungen wurden eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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