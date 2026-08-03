POL-OG: Rastatt
Baden-Baden - Schockanrufe von falschen Polizeibeamten
Rastatt / Baden-Baden (ots)
Im Bereich Rastatt und Baden-Baden werden aktuell vermehrt sogenannte "Schockanrufe" getätigt. Die Anrufer geben sich als Polizisten aus und erklären, dass ein Familienangehöriger in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und deshalb eine hohe Geldsumme als Kaution abgeholt werden soll. Besonders perfide sind Anrufe, bei denen übermittelt wird, dass ein Familienmitglied an Krebs erkrankt sei und Geld für ein sehr teures Krebsmittel benötigt wird. Abholer soll ein Polizist oder ein Justizangestellter sein. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin:
- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen
/vo
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/
X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg
Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.
Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.
Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell