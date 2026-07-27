Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss verunfallt, Fahrzeug brennt aus

Neuried (ots)

Ein 20-Jähriger hat in den frühen Samstagmorgenstunden nach einem Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Müllen und Schutterwald leichte Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann gegen 3:20 Uhr den Pkw unbefugt in Gebrauch genommen und ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein das Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol und mutmaßlich auch Betäubungsmitteln geführt haben. Nach ersten Ermittlungen war der 20-Jährige von Müllen in Richtung Schutterwald unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen überquerte anschließend auf einer Länge von rund 150 Metern eine Wiese, fuhr zwischen zwei Bäumen in ein Waldstück ein und kam nach weiteren 50 Metern zum Stillstand. Dem Fahrer gelang es, den Pkw noch rechtzeitig zu verlassen, bevor dieser in Brand geriet. Das Fahrzeug brannte nahezu vollständig aus. Durch das Feuer wurden außerdem der Waldboden sowie ein Baum in einem Umkreis von etwa zehn Metern in Mitleidenschaft gezogen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall dauern an. /jg

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