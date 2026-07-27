Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Sulzbach - Flucht nach Unfall - Polizei bittet um Zeugen

Gaggenau, Sulzbach (ots)

Nachdem am Sonntagnachmittag in der Zufahrtsstraße des Schwimmbads Gaggenau-Sulzbach eine unbekannte Person ein geparktes Auto beschädigt und daraufhin den Tatort verlassen hat, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die 35-jährige Halterin des geschädigten PKW ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Schwimmbades abgestellt. Zwischen 16:15 Uhr und 18 Uhr stieß wohl ein ausparkendes Fahrzeug gegen den Fahrradträger des Mercedes der 35-Jährigen und drückte diesen dadurch gegen den hinteren Stoßfänger. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unbekannte, möglicherweise Fahrer eines dunklen/blauen Mercedes B-Klasse, soll augenscheinlich ohne den Unfall zu melden, den Tatort verlassen. Die Polizei bittet alle Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden. /ls

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