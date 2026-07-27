PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Sulzbach - Flucht nach Unfall - Polizei bittet um Zeugen

Gaggenau, Sulzbach (ots)

Nachdem am Sonntagnachmittag in der Zufahrtsstraße des Schwimmbads Gaggenau-Sulzbach eine unbekannte Person ein geparktes Auto beschädigt und daraufhin den Tatort verlassen hat, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat die 35-jährige Halterin des geschädigten PKW ihr Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Schwimmbades abgestellt. Zwischen 16:15 Uhr und 18 Uhr stieß wohl ein ausparkendes Fahrzeug gegen den Fahrradträger des Mercedes der 35-Jährigen und drückte diesen dadurch gegen den hinteren Stoßfänger. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Unbekannte, möglicherweise Fahrer eines dunklen/blauen Mercedes B-Klasse, soll augenscheinlich ohne den Unfall zu melden, den Tatort verlassen. Die Polizei bittet alle Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden. /ls

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 11:24

    POL-OG: Friesenheim, Oberweier - Aktueller Einsatz - Nachtragsmeldung

    Friesenheim, Oberweier (ots) - Nach momentanem Kenntnisstand soll der tatverdächtige Rentner am heutigen Morgen auf seine schlafende Ehefrau mit einer Schreckschusswaffe aus kurzer Entfernung geschossen haben. Durch die abgefeuerte Gaskartusche erlitt die Seniorin Verletzungen im Gesicht, die in einer Klinik behandelt wurden. Der Ehemann wurde bei der vorläufigen ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 09:43

    POL-OG: Offenburg - Mit Pfefferspray attackiert, Hinweise erbeten

    Offenburg (ots) - Ein Vorfall am Samstagnachmittag in der Ortenberger Straße zieht nun Ermittlungen von Beamten der Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls nach sich. Eine bislang unbekannte Frau soll kurz vor 17 Uhr den Verkaufsraum einer dortigen Tankstelle betreten und eine Flasche Whisky gestohlen haben. Ein Mitarbeiter wurde auf das ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 08:44

    POL-OG: Friesenheim, Oberweier - Aktueller Einsatz

    Friesenheim, Oberweier (ots) - Kräfte von Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes sind nach einem Vorfall am heutigen Montagmorgen in der Straße "Im Gäßle" im Einsatz. Kurz vor 7:30 Uhr soll es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Paar gekommen sein, wobei eine mutmaßliche Schreckschusswaffe Verwendung gefunden haben soll. Die Frau wurde nach ersten Erkenntnissen verletzt und befindet sich derzeit in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren